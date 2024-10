Perché c' è Piero Angela sul Palazzo della Rai | il murales gigante

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Rai ha voluto rendere omaggio a un grande torinese.sorride e saluta con la mano nell'enormesulla facciatasede del servizio pubblico a Torino in Via Verdi 14. L'opera, "Sapere aude”, dedicata al divulgatore da Francesco Persichella, in arte PISKV, ha attirato