Perché aspettare? Tutti gli spunti di stile per la prossima stagione da copiare subito Per anticipare i trend

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si chiude un altro fashion month. Dal 6 settembre all’1 ottobre 2024, le sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi ci hanno tenuto incollati allo schermo, tra uscite memorabili in passerella, look più o meno riusciti, front row gremiti di celebs.