Per essere sicuri che sia una donna deve essere madre | bufera sulle parole della consigliera milanese

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Perche unasia unamamma. Perche unasia unamamma. L’equazione, che ricorre ma che è per definizione discutibile, viene ripetuta anche dai microfoni del consiglio comunalecittà più cosmopolita e aperta d’Italia: Milano. Non che non ci sia libertà