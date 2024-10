Pattinaggio artistico | il circuito Junior Grand Prix torna in Italia Svelata la sede per il 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La carovana delISUriin. Nella stagione-2026 il calendario della competizione itinerante difarà tappa nuovamente nel nostro Paese, in una location però diversa rispetto alle ultime due edizioni. Le gare non si svolgeranno infatti ad Egna bensì in Lombardia, nello specifico a Varese, per il terzo appuntamento fissato dal 3 al 6 settembre. L’evento inprecederà quello di Riga, pianificato dal 20 al 23 agosto, e quello di Ankara, in scena dal 27 al 30 agosto. Contrariamente alle prime due gare, il ghiaccio di Varese non ospiterà le prove dedicate alle coppie d’. Le altre sedi saranno Bangkok (Thailandia, 9-13 settembre), Baku (Azerbaijan, 24-37 settembre), Danzica (Polonia, 1-4 settembre).