Party time Su il sipario al Virginian Parte la nuova stagione teatrale

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È tempo di fare festa al Teatro, piccolo gioiello nel cuore della città di Arezzo, via de’ Redi n. 12, in vista dell’avvio della, intitolata per l’appunto “”. La compagnia La Filostoccola, che cura e gestisce il Teatroda oltre undici anni