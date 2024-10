Papa Francesco al Sinodo | Il 7 ottobre preghiamo per la pace

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Pontefice si recherà alla Basilica di Santa Maria Maggiore, in occasione del primo anniversario della guerra in Medio Oriente, per pregare per laha quindi invitato i fedeli a dedicare questa giornata alla preghiera e al digiuno, finalizzati al ristoro dellanei territori devastati dalla guerra L'articoloal: “Il 7per la” proviene da Il Difforme.