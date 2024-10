Pantani l’ombra della camorra sul Giro del 1999

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ma davvero dietro a una delle pagine più buie del ciclismo su strada, la clamorosa squalificamaglia rosa Marcodopo la famosa tappa di Madonna di Campiglio del 5 giugno, dominata in lungo e in largo dal campione romagnolo che stravinse con 6’ di vantaggio, per la violazione delle norme antidoping asuldelL'Identità.