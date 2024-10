P Chigi per G7 una soluzione diplomatica ancora possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "In uno scenario in costante evoluzione, è stato convenuto di lavorare congiuntamente per favorire una riduzione delle tensioni a livello regionale, a partire dall'applicazione della Ri2735 a Gaza e della Ri1701 per la stabilizzazione del confine israelo-libanese". E' quanto si legge in una nota di Palazzodopo la riunione d'urgenza del G7 sul Medio Oriente. "Nell'esprimere forte preoccupazione per l'escalation di queste ultime ore - spiegail comunicato - è stato ribadito che un conflitto su scala regionale non è nell'interesse di nessuno e che unarisulta". I leader "hanno concordato di mantenersi in stretto contatto".