Ogni maledetto mercoledì | le opposizioni in Regione ancora in agitazione

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A distanza di una settimana esatta, i partiti di opposizione inLazio si sono nuovamente dati appuntamento in consiglio regionale. Ma non per una seduta regolarmente convocata. Oggi,2 ottobre, è infatti andata in scena una nuova protesta contro lo stallo dei lavori d'aula