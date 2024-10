Numeri da record per la vacanza per anziani organizzata dal Comune

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Grande successo per l’iniziativa deldi Cellole del soggiorno climatico per la terza età in Sicilia, un evento che ha visto la partecipazione di un numerodi villeggianti. Quest’anno, la gitadall'Ente guidato dal sindaco Guido Di Leone ha attratto un pubblico