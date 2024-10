Nike utile netto I trimestre -28% a 11 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) –ha chiuso il primofiscale con ricavi in calo del 10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 11,6die con unsceso del 28% a 1,1died un eps in calo del 26% a 70 centesimi per azione. La società ha annunciato il rinvio del suo investor day dopo la nomina del nuovo presidente e ceo Elliott Hill che sarà efficace il 14 ottobre. Dopo l’annuncio dei risultati il titolo ha ceduto circa 6 punti percentuali nella seduta after hours. L'articolo-28% a 1,1diproviene da Ildenaro.it.