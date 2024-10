Netanyahu ha annunciato che l’Iran pagherà per l’attacco missilistico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «Un grande errore» per il quale Teheran «». Così il primo ministro israeliano Benjaminha definitodelsul territorio israeliano con il lancio di circa centottanta missili, avvenuto martedì 1 ottobre in risposta all’invasione di terra nel Sud del Libano da parte di Israele nell’ambito di un’operazione contro Hezbollah. «Pronti a una risposta più potente in caso di ritorsioni», minacciano da Teheran. La maggior parte dei missili partiti dalsono stati intercettati dal sistema israeliano Iron Dome. In tutto il Paese sono suonate le sirene antiaeree. L’esercito israeliano ha fatto sapere che solo «pochi» missili sono caduti nelle zone del centro e del sud del Paese, e che due persone sono rimaste ferite per via delle schegge nell’area di Tel Aviv. Mentre una persona palestinese è stata uccisa in Cisgiordania da un frammento di missile.