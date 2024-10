Neonati morti a Parma il dolore del fidanzato di Chiara | “Vorrei riuscire a guarire da tutto questo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Chiede riserbo e silenzio da ora in poi ildi, la 21enne di Traversetolo arrestata con l'accusa di omicidio per aver partorito di nascosto e poi sepolto e occultato duenel giardino della villetta di famiglia. "Vorrei che tutti mi capissero in questa situazione. Parlare è stato un momento liberatorio ma da ora in poi vorrei mantenere assoluto silenzio perdaquello che mi è appena successo" ha spiegato il giovane.