Nel suo letto è venuta a dirmelo Grande Fratello confidenze tra donne | non la prendono bene

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo la quinta puntata del, un episodio ha catturato l’attenzione dei fan, battezzato sui social come “orecchino gate”. Il tutto è iniziato quando Javier Martinez ha trovato nel suoun orecchino appartenente a Mariavittoria Minghetti, scatenando un’ondata di reazioni all’interno della Casa e sui social. Shaila Gatta ha raccontato l’accaduto ad alcune coinquiline, spiegando che Javier le aveva chiesto se l’orecchino trovato nelfosse suo. La ballerina ha risposto negativamente, e poco dopo si è scoperto che il gioiello apparteneva a Mariavittoria, che lo aveva intenzionalmente lasciato sotto il cuscino di Martinez. In aggiunta, Mariavittoria avrebbe provocato Shaila dicendo: “Mi ha detto, Shaila ti rubo il fidanzato”, a cui l’ex velina ha risposto con nonchalance: “Fai quello che ti pare. Ognuno è libero”. “Aspetta un bambino e non lo vuole dire”.