Napoli-Como e poi ancora una sosta per la Nation League

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): Una partita per nulla scontata quella che si giocherà al Maradona venerdì alle ore 18,30, con i ragazzi di Antonio Conte che vogliono consolidare il primato in classifica, e i ragazzi di Fabregas che vogliono confermare le ottime prestazioni di questo primo scorcio di campionato, grazie alla loro ottima organizzazione di gioco. Intanto ilaffronta questa gara da capolista della Serie A: azzurri in vetta da soli con un punto di vantaggio sulla Juventus. Missione compiuta per ilche, ha chiuso la sesta giornata di Serie A davanti a tutti in classifica. Lukaku e compagni hanno sbrigato la pratica Monza al ‘Maradona’ ottenendo un successo che li ha proiettati a quota tredici punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta (quella all’esordio in quel di Verona).