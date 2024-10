Musical Line Story rassegna cinematografica al Cinema Posillipo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Al via la prima edizione di, lache racconta la storia della musica in 8 film. La storia della musica raccontata in 8 film e una sola. Martedì 8 ottobre, ore 21.00, al(via66, Napoli), parte la prima edizione di, un evento realizzato con