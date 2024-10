Motomondiale | Gp Giappone Vinales Possiamo ottenere buon risultato

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Espargarò: "È un tracciato di stop & go, e quest'anno abbiamo fatto dei passi avanti su questo tipo di piste" MOTEGI () - Fiducia in casa Aprilia Racing in vista di Motegi che ospiterà il Gran Premio del, sedicesima tappa del2024 e secondo appuntamento della trasferta