Momenti di tensione in città | signora investita finisce in codice rosso al Perrino

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) BRINDISI -diquesta mattina in. Una 74enne, C.P., è stataaccidentamente da una Hyunday Jazz in via Bastioni san Giacomo, riportando un trauma cranico ed un occhio tumefatto. Sin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi: neisuccessivi