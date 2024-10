Modugno analizza la orsa allo Scudetto | Non è più l’Inter della scorsa stagione il Napoli si sta avvicinando ai nerazzurri per valori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il giornalista di Sky Sport sottolinea l’avvicinamento delal, evidenziando le sfide e le ambizioni delle due squadre. Il giornalista di Sky Sport, Francesco, ha condiviso le sue impressioni sulla c, evidenziando come ilstia cercando di avvicinarsi all‘Inter, storico punto di riferimento per le squadre che ambiscono al titolo. Durante un intervento su Radio Marte,ha esaminato la situazione attuale del campionato, mettendo in risalto la forza dei partenopei e le sfide che dovranno affrontare. Secondo, ilè attualmente la squadra da battere, marimane un avversario di tutto rispetto, nonostante i cambiamenti nella rosa e l’orientamento verso le competizioni europee.