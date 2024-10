Minore accoltellato in via Firenze | fermato un 18enne L' accusa è di tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dalla polizia unritenuto il presunto aggressore del 15ennenella serata di ieri, martedì primo ottobre, in via. L'è di. Il ragazzo, individuato a distanza di poche ore dai fatti dalle forze dell’ordine, non era rientrato a casa stanotte