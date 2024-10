Milo Ventimiglia e Jarah Mariano stanno per diventare genitori

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Molte di noi lo hanno amato nei panni dell’ombroso Jess in Una mamma per amica, e l’hanno poi apprezzato in quelli di Jack Pearson in This Is Us, ma orasi prepara a un altro ruolo, quello di padre. L’attore è infatti in attesa del primo figlio con la moglie, che ha comunicato la gravidanza con una serie di foto pubblicate su Instagram. Nelle fotoè seduta su una tavola da surf, alle Hawaii, sua terra di origine, e mostra la pancia con la caption “Baby on board”, ovvero “bebè a bordo”; ovviamente moltissimi i commenti sotto il post, di amici e conoscenti, ma anche dei fan.