Milano al Teatro Nazionale arriva il musical ‘La febbre del sabato sera’

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È stata presentata mercoledì la nuova versione italiana del‘Ladelsera‘, che sarà in scena in questa stagione solo a, dal 10 ottobre 2024 all’11 gennaio 2025 al. È prevista anche una replica speciale il 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.