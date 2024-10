Milan caso ultras | Fedez Lazza Emis Killa e non solo | rapporti tra rapper e Curva Sud | la ricostituzione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), ancheedcoinvolti nel: hannocon laSud: ecco la: da, passando per: anche diversicoinvolti! View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)e nontraSud: laLEGGI ANCHE, Davide Calabria sentito come testimone per il: ecco perché L'articoloe nontraSud: laproviene da Daily