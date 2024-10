Microsoft investe 43 miliardi in Italia su IA e cloud

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)investirà 4,3di euro nei prossimi due anni, il più grande impegno infino a oggi, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscalee di intelligenza artificiale, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione dini entro la fine del 2025. Lo ha annunciata la socità in una nota. Questo investimento - si