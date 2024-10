Medioriente | Idf altri 7 soldatii uccisi oggi in combattimenti in Libano

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano, 2 ott. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la morte di7 soldatineiincontro Hezbollah. Sono stati tuttidurante uno scontro a fuoco in un villaggio delmeridionale, insieme al capitano Eitan Itzhak Oster, la cui morte era stata annunciata in precedenza. Nello stesso scontro sono rimasti gravemente feriti un altro ufficiale e quattro soldati. Lo riporta il Times of Israel.