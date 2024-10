Medioriente | Hamas rivendica attacco terroristico a Giaffa

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano, 2 ott. (LaPresse) –hato l’di ieri sera a, nell’area metropolitana di Tel Aviv, in cui sono morte 7 persone e altre 16 sono rimaste ferite. Il gruppo palestinese afferma che i due autori dell’, identificati come Mohammad Mesek e Ahmed Himouni di Hebron, sono miliziani. Sei delle 7 vittime sono state identificate come Revital Bronstein, 24 anni, Ilia Nozadze, 42 anni, Shahar Goldman, 30 anni, Inbar Segev Vigder, 33 anni, Nadia Sokolenco, 40 anni, e Jonas Chrosis, 26 anni. Lo riporta il Times of Israel.