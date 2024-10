Medioriente Crosetto | È in atto pericolosa e tragica escalation

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Quella inè unacon il superamento progressivo di linee rosse, nonostante gli appelli della comunità internazionale”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido, nel corso di un’audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Un ulteriore aggravamento degli eventi, per altro già in, sarebbe foriero di conseguenze estremamente negative e pericolose per tutti gliri coinvolti, e per questo continuiamo a lavorare per una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, resta l’unica via possibile” ha aggiunto