Medio Oriente Tajani | Cresce rischio conflitto regionale su larga scala

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Intervento alla Camera del ministro degli Esteri: "Pronti ad assumere ogni iniziativa per garantire sicurezza connazionali" "Occorre evitare una ulteriore etion in. Esortiamo tutti a dar prova di moderazione". A dichiararlo, intervenendo alla Camera dei Deputati, è stato il ministro degli Esteri Antonio. "Il governo italiano lavora per la pace", ha aggiunto