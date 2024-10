Medio Oriente dopo la rappresaglia l’Iran tende la mano a Israele | La nostra azione è conclusa a meno che Tel Aviv non proceda con ritorsioni Ma Netanyahu già promette una dura vendetta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)la‘show’ delagli omicidi del leader di Hamas Ismail Haniyeh e del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, nonché per l’invasione del Libano, da Teheran provano a gettare acqua sul fuoco al fine di evitare una guerra incon. “Lache il regime israeliano non decida di sollecitare ulteriori. In qual caso, larisposta sarà più forte e più potente”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, spiegando che con l’attacco missilistico controTeheran ha esercitato il proprio diritto all’autodifesa, “ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, prendendo di mira solo i siti militari e di sicurezza responsabili del genocidio a Gaza e in Libano”.