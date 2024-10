Matrimonio in jeans? Sì no dipende

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Su qualunque manuale del perfetto invitato a un, vestirsi in denim è da scomunica istantanea. Ma nel 2024 il tessuto bandito da ogni galateo del dress code nuziale entra in scena. Dopo aver conquistato i red carpet più blasonati, i capi insono un'opzione da cerimonia (persino per gli sposi!). «Sì, lo voglio», oppure no?