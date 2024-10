Manifestazione pro Palestina del 5 ottobre a Roma confermato il divieto della Questura | il Tar ha respinto il ricorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nessuna sospensione cautelare urgente delespresso dalladiallaorganizzata per il 5dall’Unione democratica arabo palestinese (Udap). La decisione è contenuta in un decreto cautelare monocratico del presidenteprima sezione ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; fissata il prossimo 29l’udienza in camera di consiglio per la discussione collegiale delproposto.