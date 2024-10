Malattie rare online la prima ‘Sma talent school trova la tua voce’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Progetto di formazione su canto, recitazione, public e radio speaking per persone con atrofia muscolare spinale Esprimere il proprioo attraverso la voce, scoprirlo e approfondire questa arte nelle sue diverse forme. E' l'obiettivo di Sma, un progetto di formazionepensato per valorizzare e far scoprire le tante possibilità di utilizzo delle