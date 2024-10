Ma quali tornelli amministrate il parco Montefusco Cgil un sit-in contro la proposta

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LECCE – Lache l’assessore Giancarlo Capoccia ha lanciato nel corso della seduta della settima commissione consiliare, edilizia sportiva, quella di creare un sistema di– come avviene negli stadi – per regolare gli accessi al campo “” in funzione di sicurezza dei