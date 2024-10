Luciano Vivenzio una vita per il Napoli | se ne va il re degli ultras

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOggipiange la scomparsa di, conosciuto da tutti come “Rececconi”, un nome che ha segnato la storia del tifo partenopeo e del movimento. Con i suoi 45 anni trascorsi in prima linea sugli spalti,non è stato solo un capo: è stato un simbolo, una leggenda vivente della Curva B e dei Fedayn. Per decenni,è stato l’anima pulsante della curva, un faro per i giovani tifosi e un esempio di passione pura per il calcio. La sua presenza sulla balaustra, il luogo da cui guidava i cori, è stata il cuore pulsante del ‘vecchio’ San Paolo, guadagnandosi il rispetto di tutti. Una delle immagini più significative che lo ritraggono è accanto a Diego Armando Maradona, in pantaloncini, con quell’aria di chi è sempre stato parte della storia.