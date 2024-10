LIVE Sinner-Alcaraz ATP Pechino 2024 in DIRETTA | i due fenomeni si affrontano in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale della finalissima dell’ATP 500 ditra Jannike lo spagnolo Carlos. Undicesimo confronto diretto tra questi due straordinari campioni, il decimo allo ATP con l’iberico che guida per 5-4 dopo gli ultimi due successi colti sul cemento di Indian Wells e sulla terra rossa del Roland Garros., ventitreenne altoatesino, si presenta all’ultimo atto del torneo cinese da campione in carica e vuole scacciare convincendo sul campo le illazioni della WADA. La passata edizione lanciò verso la vetta del tennis internazionale il giovane azzurro, che da quel momento non si è più fermato trainando dapprima la nazionale alla vittoria della Coppa Davis, ed inanellando poi i suoi primi due titoli Slam con le vittorie dell’Australian Open e dello US Open.