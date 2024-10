LIVE – Sinner-Alcaraz 5-5 finale Atp Pechino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Entrambi hanno portato a casa in due set i loro rispettivi match di semi. Il numero uno del mondo ha domato la wild card di casa Yunchaokete Bu mentre lo spagnolo ha battuto senza patemi il russo Daniil Medvedev. Tra i due giocatori si tratta del decimo scontro diretto della carriera, conche si trova in vantaggio di misura (5-4) e che ha risolto in proprio favore i due disputati quest’anno ovvero la semidel Masters 1000 di Indian Wells e quella del Roland Garros. Sarà proprio l’allievo di coach Juan Carlos Ferrero a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, è deciso a confermarsi, lui che riuscì a conquistare il torneo già nella passata edizione.