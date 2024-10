LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos incognita condizioni di vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.33 Buongiorno amici di OA Sport. Il sito ufficiale dell’America’s Cup prevede 16 nodi dioggi. Ma altri siti parlano invece di 8Una bella differenza. A volte abbiamo la sensazione che si tratti di previsioni poco attendibili. Lo sapremo tra qualche ora. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella nona e decima regata traPrada Pirelli eBritannia per la finale dellaCup, torneo di selezione in corso di svolgimento a Barcellona che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. L’ultimo atto della Challenger Selection Series è in perfetto equilibrio sul punteggio di 4-4, in una serie che si sviluppa al meglio delle 13 sfide (vince chi arriva prima a 7 punti).