Lipsia-Juventus piove sul bagnato | infortunio Nico Gonzalez doppio ko in 12 minuti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La sfida di Champions League contro ilinizia nel peggiore dei modi per la: in 12Thiago Motta perde due calciatori importanti. Il primo a fermarsi è Bremer a 6?, al 12? l’dicostringe il tecitalo-brasiliano a optare per il secondo cambio. Ancora presto per definire l’entità reale dell’di: dalla dinamica sembra trattarsi di un problema muscolare alla coscia destra che dovrà essere valutato meglio dagli esami medici delle prossime ore per definirne entità e tempi di recupero. L'articolosulko in 12CalcioWeb.