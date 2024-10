L’impotenza americana e il dilemma di Harris sullo scontro Israele-Iran | così la guerra ora può premiare Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono ore di altissima tensione e totale incertezza sulla piega che può prendere la crisi in Medio Oriente. Dopo i colpi micidiali inferti a Hezbollah in Libano – culminati nell’assassinio del leader Hassan Nasrallah e proseguiti con le prime incursioni di terra di truppe scelte – i vertici divalutano la possibile risposta all’attacco lanciato ieri dall’con 180 missili. E tutti si chiedono, in base alle scelte che verranno fatte nelle prossime ore, se Benjamin Netanyahu riuscirà a riemergere definitivamente dal “buco nero” in cui era sprofondato dopo la strage di Hamas di un anno fa, volgendo a favore digli equilibri regionali.