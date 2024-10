Lille - Real Madrid in diretta su TV8 in chiaro Champions League e poi Gialappa' s Show

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Uefa, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8,l’unico canale indel digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, inalle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri.Si rinnova l’appuntamento con la Uefa.Per la seconda giornata della fase campionato a girone unico TV8 propone in, alle ore 21.00, la sfida tra i francesi dele ildi Carlo Ancelotti, campione in carica. Telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Aldo Serena. Al bordo campo sarà presente Giorgia Cenni. I francesi arrivano da una sconfitta contro lo Sporting Lisbona, mentre ilha battuto lo Stoccarda per 3-1.