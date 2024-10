Libano Netanyahu | Soldati Idf caduti eroi di guerra con asse del male

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Vorrei inviare le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei nostrioggi in, che Dio li vendichi e che il loro ricordo sia una benedizione”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjaminporgendo le sue condoglianze alle famiglie degli ottodell’Idf che hanno perso la vita nel sud del Paese in combattimenti contro Hezbollah. “Siamo nel mezzo di una duracontro l’deldell’Iran, che cerca di distruggerci. Questo non accadrà”, ha continuato, “perché saremo uniti e, con l’aiuto di Dio, vinceremo insieme“.