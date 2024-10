Libano Crosetto | Ritiro truppe italiane? La missione è Onu non decidiamo unilateralmente

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (LaPresse) “È unaOnu, non è una decisione unilaterale”. Lo ha detto Guido, ministro della difesa, ai cronisti sul contingente italiano dellaUnifil in, in uscita dalla riunione congiunta delle commissioni esteri e difesa, dove è stato fatto il punto sugli ultimi avvenimenti in corso in Medio Oriente.