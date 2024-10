Leroy Merlin cerca 12 venditori tra Palermo e Catania | come inviare le candidature

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa, è alla ridi 12 nuove figure professionali da inserire nel ruolo diall’interno dei propri punti vendita in provincia di. Nello specifico, le ricerche sono attive per i negozi di