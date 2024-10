L’enogastronomia pugliese | la formazione per valorizzare territorio e capitale umano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dove potrebbe nascere l’eccellenza se non sui banchi di scuola? Partono da ottobre le selezioni per i corsi ITS Academy AgriPuglia - Agribusiness School in Puglia: 21 percorsi, totalmente finanziati dal PNRR, per innovare un settore in continua evoluzione come quello agroalimentare. Due anni di studi da mettere subito in campo.