Le strade al centro del Consiglio comunale di Rimini | una serie di interventi per migliorare la viabilità

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Via libera dalcon 26 voti favorevoli e due astenuti alla ratifica delle conclusioni della conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità tecnico - economica e alla variante urbanistica per la messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra via Flaminia, via Fada