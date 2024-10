Le intelligenze artificiali stanno diventando sempre più umane

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) C’è un audio che in questo periodo gira molto sui social, in particolare negli Stati Uniti. È la puntata di un podcast i cui conduttori sembrano spiazzati, un po’ disorientati. Parlano con una voce incerta, come se non sapessero come dire quello che vorrebbero dire. Alla fine uno dei due, la voce