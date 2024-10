Lazio-Nizza | le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Giovedì 3 ottobre alle 18:45 lascenderà in campo allo Stadio Olimpico contro ilper la seconda giornata della nuova. Al debutto europeo, i biancocelesti hanno travolto per tre a zero la Dinamo Kiev., le scelte di formazione Baroni non avrà a