Lavoro per la Rai Clamoroso colpo di Striscia la Notizia | chi viene smascherato

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ennesimo episodio di truffa a Napoli. Questa volta non c'entrano le cure alternative e nemmeno una promessa di tanti soldi facili. AL contrario, al centro dell'inchiesta condotta dala, il programma di Mediaset condotto da Michelle Hunziker e Nino Frassica, c'è proprio un giornalista. A mascherare l'uomo partenopeo è stato l'inviato Luca Abete. L'uomo fingeva di lavorare per dei programmi Rai e incassava compensi da alcuni titolari di attività commerciali in cambio di fantasiosi spot pubblicitari sulla tv di Viale Mazzini. Ma quanto costavano questi servizi? Da 60 a 1500 euro ciascuno, naturalmente in contanti. Ma i servizi che il truffatore prometteva ai suoi clienti non sono mai andati in onda. Anche se sono stati pubblicati solo sui profili sociali della pseudo inviato. Il logo che compare sui contenuti video richiama quello della Rai, ma è palesemente taroccato.