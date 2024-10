La trasformazione di Antonio Conte | pronto a tutto per lo scudetto sussurri a Napoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è lo stesso di sempre, i vincenti non cambiano mai. Piuttosto si adattano quando la situazione lo richiede. L'umiliazione di Verona è stata necessaria, perché lì è partita per davvero l'era: grazie a quella sconfitta il tecnico leccese è riuscito nell'impresa di far spendere tanti soldi a De Laurentiis, senza nemmeno la certezza di recuperarli tramite la cessione di Osimhen. E sopratè stato in grado di risvegliare i campioni dormienti, quelli che dopo la vittoria delloavevano vissuto il trauma del decimo posto e si erano trasformati in brocchi. Il simbolo di questa rinascita è Anguissa, prima ancora di capitan Di Lorenzo: il camerunese ha passato l'ultimo anno a ciondolare per il campo, senza meta né scopo, mentre adesso è ovunque fisicamente e mentalmente.