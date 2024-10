La toccante dedica di Biagio Antonacci al Lago di Garda

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un successo annunciato: sono andati tutti sold out i 10 concerti dial Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Di fatto è stata la prima volta che un artista, sia italiano che internazionale, si sia esibito per così tanti concerti consecutivi in una location così importante